Рейтинг@Mail.ru
Ставрополье поможет предпринимателям, пострадавшим от атаки в Невинномысске - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 22.07.2026
Ставрополье поможет предпринимателям, пострадавшим от атаки в Невинномысске

Власти Ставрополья поддержат владельцев товаров на поврежденном БПЛА ВСУ складе

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара на складе
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара на складе - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара на складе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Невинномысске поврежден крупный складской комплекс вследствие атаки БПЛА.
  • Один человек госпитализирован из-за пожара на складском комплексе.
  • Власти Ставропольского края готовы оказать поддержку владельцам товаров, находившихся на складе.
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Власти Ставропольского края окажут поддержку владельцам товаров, которые находились на поврежденном атакой БПЛА логистическом складе в Невинномысске, сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.
Ранее в среду губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА, пять человек обратились к медикам, один из них госпитализирован. В зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС локального уровня.
«
"Вследствие атаки вражеских БПЛА в Невинномысске поврежден крупный складской комплекс. Хаб служил логистическим центром для ставропольских производителей. Уважаемые предприниматели, понимаем, что данные обстоятельства отражаются и на вашей работе. От минэкономразвития мы готовы оказать всю имеющуюся поддержку", - написал Доронин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что бизнесмены могут обратиться напрямую в министерство по телефону или написать в социальных сетях, а также в центр "Мой бизнес", фонд микрофинансирования и гарантийный фонд региона.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Глава крымского парламента назвал цель ударов ВСУ по логистике России
Вчера, 12:14
 
ПроисшествияНевинномысскСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала