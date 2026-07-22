Ставрополье поможет предпринимателям, пострадавшим от атаки в Невинномысске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Невинномысске поврежден крупный складской комплекс вследствие атаки БПЛА.
- Один человек госпитализирован из-за пожара на складском комплексе.
- Власти Ставропольского края готовы оказать поддержку владельцам товаров, находившихся на складе.
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Власти Ставропольского края окажут поддержку владельцам товаров, которые находились на поврежденном атакой БПЛА логистическом складе в Невинномысске, сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.
Ранее в среду губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА, пять человек обратились к медикам, один из них госпитализирован. В зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС локального уровня.
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"Вследствие атаки вражеских БПЛА в Невинномысске поврежден крупный складской комплекс. Хаб служил логистическим центром для ставропольских производителей. Уважаемые предприниматели, понимаем, что данные обстоятельства отражаются и на вашей работе. От минэкономразвития мы готовы оказать всю имеющуюся поддержку", - написал Доронин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что бизнесмены могут обратиться напрямую в министерство по телефону или написать в социальных сетях, а также в центр "Мой бизнес", фонд микрофинансирования и гарантийный фонд региона.