Зеленский официально назначил Скибюка начальником генштаба ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский подписал указ о назначении Игоря Скибюка на должность начальника генштаба ВСУ.
- Рада утвердила 16 новых министров, остались вакантными только должности глав МИД и минобороны.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о назначении Игоря Скибюка на должность начальника генштаба ВСУ, соответствующий документ опубликован на сайте Зеленского.
"Назначить Скибюка Игоря Анатольевича начальником генерального штаба вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.
Предыдущим указом Зеленский уволил ранее возглавлявшего генштаб ВСУ Андрея Гнатова.
Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.