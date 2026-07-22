Зеленский официально назначил Скибюка начальником генштаба ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Зеленский подписал указ о назначении Игоря Скибюка на должность начальника генштаба ВСУ.

Рада утвердила 16 новых министров, остались вакантными только должности глав МИД и минобороны.

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о назначении Игоря Скибюка на должность начальника генштаба ВСУ, соответствующий документ опубликован на сайте Зеленского.

"Назначить Скибюка Игоря Анатольевича начальником генерального штаба вооруженных сил Украины ", - говорится в тексте указа.

Предыдущим указом Зеленский уволил ранее возглавлявшего генштаб ВСУ Андрея Гнатова.

Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.