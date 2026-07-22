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Зеленский официально назначил Скибюка начальником генштаба ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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15:10 22.07.2026 (обновлено: 15:18 22.07.2026)
Зеленский официально назначил Скибюка начальником генштаба ВСУ

Зеленский официально назначил Скибюка на должность начальника генштаба ВСУ

© Минобороны УкраиныИгорь Скибюк
Игорь Скибюк - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Минобороны Украины
Игорь Скибюк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский подписал указ о назначении Игоря Скибюка на должность начальника генштаба ВСУ.
  • Рада утвердила 16 новых министров, остались вакантными только должности глав МИД и минобороны.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о назначении Игоря Скибюка на должность начальника генштаба ВСУ, соответствующий документ опубликован на сайте Зеленского.
"Назначить Скибюка Игоря Анатольевича начальником генерального штаба вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.
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Предыдущим указом Зеленский уволил ранее возглавлявшего генштаб ВСУ Андрея Гнатова.
Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.
На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
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