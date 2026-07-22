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"Система-112" приняла более 3,7 миллиона экстренных вызовов за полгода - РИА Новости, 22.07.2026
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"Система-112" приняла более 3,7 миллиона экстренных вызовов за полгода

Более 3,7 млн экстренных вызовов приняла столичная "Система-112" в 2026 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота центра службы "112"
Работа центра службы 112 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работа центра службы "112". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 3,7 миллиона экстренных вызовов приняла столичная "Система-112" за первое полугодие этого года, что практически соответствует предыдущему аналогичному показателю, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Служба востребована жителями, за январь - июнь операторы приняли свыше 3,7 миллиона вызовов, чаще всего требовался вызов скорой медицинской помощи - было получено более 881 тысяч таких сообщений", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что каждый день на дежурство выходят до 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих данных полностью автоматизирован.
"Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит консультацию, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно, не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 200 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей.
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