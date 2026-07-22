"Система-112" приняла более 3,7 миллиона экстренных вызовов за полгода

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 3,7 миллиона экстренных вызовов приняла столичная "Система-112" за первое полугодие этого года, что практически соответствует предыдущему аналогичному показателю, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На сегодняшний день "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Служба востребована жителями, за январь - июнь операторы приняли свыше 3,7 миллиона вызовов, чаще всего требовался вызов скорой медицинской помощи - было получено более 881 тысяч таких сообщений", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что каждый день на дежурство выходят до 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих данных полностью автоматизирован.

"Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит консультацию, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно, не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - добавил он.