Шапша предложил решения дефицита кадров в транспортной сфере

КАЛУГА, 22 июл – РИА Новости. Глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система" и внес ряд предложений по преодолению кадрового дефицита в транспортном комплексе России.

"Выступил на расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система". Его провел председатель комиссии, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".

По словам губернатора, на заседании обсудили вопросы развития пассажирских перевозок, обновления подвижного состава общественного транспорта. По словам Шапши, вопрос стоит остро для всех субъектов РФ: не хватает водителей, специалистов, обслуживающих транспортные средства, обеспечивающих работу инфраструктуры.

"Как председатель комиссии Госсовета по направлению "Кадры", озвучил предложения по преодолению кадрового дефицита в транспортном комплексе, которые выработали с экспертами, представителями регионов. Решение кадровой задачи требует комплексного подхода. Целевое обучение, развитие учебной базы, повышение привлекательности профессии, развитие системы наставничества. Меры поддержки: от зарплат и поощрений до создания нормальных социально-бытовых условий", - сообщил Шапша.