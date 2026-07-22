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Шапша предложил решения дефицита кадров в транспортной сфере - РИА Новости, 22.07.2026
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
18:00 22.07.2026
Шапша предложил решения дефицита кадров в транспортной сфере

Владислав Шапша предложил решения дефицита кадров в транспортной сфере

© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 22 июл – РИА Новости. Глава комиссии Госсовета по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система" и внес ряд предложений по преодолению кадрового дефицита в транспортном комплексе России.
"Выступил на расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система". Его провел председатель комиссии, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, на заседании обсудили вопросы развития пассажирских перевозок, обновления подвижного состава общественного транспорта. По словам Шапши, вопрос стоит остро для всех субъектов РФ: не хватает водителей, специалистов, обслуживающих транспортные средства, обеспечивающих работу инфраструктуры.
"Как председатель комиссии Госсовета по направлению "Кадры", озвучил предложения по преодолению кадрового дефицита в транспортном комплексе, которые выработали с экспертами, представителями регионов. Решение кадровой задачи требует комплексного подхода. Целевое обучение, развитие учебной базы, повышение привлекательности профессии, развитие системы наставничества. Меры поддержки: от зарплат и поощрений до создания нормальных социально-бытовых условий", - сообщил Шапша.
Глава региона подчеркнул, что ряд предложений был одобрен и вошел в итоговый протокол.
 
Калужская областьВладислав ШапшаАлексей Цыденов
 
 
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