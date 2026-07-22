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В Севастополе за ночь отразили пять воздушных атак - РИА Новости, 22.07.2026
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10:03 22.07.2026 (обновлено: 10:07 22.07.2026)
В Севастополе за ночь отразили пять воздушных атак

В Севастополе за ночь отразили пять воздушных атак, сбиты восемь БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения Вооруженных сил России сбили восемь БПЛА над Севастополем.
  • Атаки были отражены за минувшую ночь и утро, люди не пострадали.
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем восемь БПЛА украинских боевиков, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"За минувшую ночь и утро наши военные и мобильные огневые группы отразили пять атак ВСУ. Сбиты восемь БПЛА. Люди не пострадали", - говорится в сообщении в канале губернатора на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьСевастопольВооруженные силы Украины
 
 
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