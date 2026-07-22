В Севастополе за ночь отразили пять воздушных атак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Вооруженных сил России сбили восемь БПЛА над Севастополем.
- Атаки были отражены за минувшую ночь и утро, люди не пострадали.
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем восемь БПЛА украинских боевиков, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"За минувшую ночь и утро наши военные и мобильные огневые группы отразили пять атак ВСУ. Сбиты восемь БПЛА. Люди не пострадали", - говорится в сообщении в канале губернатора на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18