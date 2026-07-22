Санавиация Подмосковья транспортировала более 340 пациентов с начала года

"Санитарная авиация позволяет максимально быстро доставить пациента в специализированный стационар, где ему окажут необходимую медицинскую помощь. Это особенно важно в экстренных ситуациях, когда счет идет на минуты. С начала года вертолеты санитарной авиации транспортировали 344 пациента, из них 217 детей, в том числе 36 малышей в возрасте до года", — рассказал Забелин, слова которого приводятся пресс-службой минздрава региона.