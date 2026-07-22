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Санавиация Подмосковья транспортировала более 340 пациентов с начала года - РИА Новости, 22.07.2026
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Новости Подмосковья
 
11:44 22.07.2026
Санавиация Подмосковья транспортировала более 340 пациентов с начала года

Забелин: санавиация Подмосковья транспортировала более 340 пациентов в 2026 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкШеврон на форме пилота вертолета санитарной авиации Московского авиацентра
Шеврон на форме пилота вертолета санитарной авиации Московского авиацентра - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Шеврон на форме пилота вертолета санитарной авиации Московского авиацентра. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Свыше 340 пациентов транспортировала санавиация Подмосковья с начала года, в том числе 217 детей, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
"Санитарная авиация позволяет максимально быстро доставить пациента в специализированный стационар, где ему окажут необходимую медицинскую помощь. Это особенно важно в экстренных ситуациях, когда счет идет на минуты. С начала года вертолеты санитарной авиации транспортировали 344 пациента, из них 217 детей, в том числе 36 малышей в возрасте до года", — рассказал Забелин, слова которого приводятся пресс-службой минздрава региона.
В ведомстве напомнили, что в Подмосковье санитарная авиация приходит на помощь пациентам, которым требуется срочная транспортировка. Вертолеты используются для спасения пострадавших в тяжелых ДТП, чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной эвакуации взрослых и детей. Благодаря системе "Ночной старт" вылеты выполняются и в темное время суток.
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