Санавиация Подмосковья транспортировала более 340 пациентов с начала года

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Свыше 340 пациентов транспортировала санавиация Подмосковья с начала года, в том числе 217 детей, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
"Санитарная авиация позволяет максимально быстро доставить пациента в специализированный стационар, где ему окажут необходимую медицинскую помощь. Это особенно важно в экстренных ситуациях, когда счет идет на минуты. С начала года вертолеты санитарной авиации транспортировали 344 пациента, из них 217 детей, в том числе 36 малышей в возрасте до года", — рассказал Забелин, слова которого приводятся пресс-службой минздрава региона.
В ведомстве напомнили, что в Подмосковье санитарная авиация приходит на помощь пациентам, которым требуется срочная транспортировка. Вертолеты используются для спасения пострадавших в тяжелых ДТП, чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной эвакуации взрослых и детей. Благодаря системе "Ночной старт" вылеты выполняются и в темное время суток.