Число самозанятых в России уже превысило 16 миллионов

Краткий пересказ от РИА ИИ Число самозанятых россиян в январе — апреле 2026 года увеличилось на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество самозанятых в России превысило 16 миллионов человек.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число самозанятых россиян в январе-апреле текущего года увеличилось почти на четверть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и превысило 16 миллионов человек, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства, количество россиян, применяющих этот налоговый режим, за первые четыре месяца 2026 года выросло на 24,3% в годовом выражении и по итогам периода составило 16,188 миллиона человек.

Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен в России в 2019 году в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года.

В год запуска режима число самозанятых составляло 338 тысяч и далее стабильно растет: в 2020 году - 1,6 миллиона человек, в 2021 году - 3,9 миллиона, в 2022 году - 6,6 миллиона, в 2023 году - 9,3 миллиона, в 2024 году более 12 миллионов, а по итогам 2025 года превысило 15 миллионов человек.

В рамках данного режима самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности.

Налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до 2028 года, как и планировалось, заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов