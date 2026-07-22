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Число самозанятых в России уже превысило 16 миллионов - РИА Новости, 22.07.2026
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00:32 22.07.2026
Число самозанятых в России уже превысило 16 миллионов

РИА Новости: число самозанятых в России уже превысило 16 миллионов

© PeopleImagesЖенщина за работой в своей студии
Женщина за работой в своей студии - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© PeopleImages
Женщина за работой в своей студии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число самозанятых россиян в январе — апреле 2026 года увеличилось на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Количество самозанятых в России превысило 16 миллионов человек.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число самозанятых россиян в январе-апреле текущего года увеличилось почти на четверть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и превысило 16 миллионов человек, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, количество россиян, применяющих этот налоговый режим, за первые четыре месяца 2026 года выросло на 24,3% в годовом выражении и по итогам периода составило 16,188 миллиона человек.
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Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) - введен в России в 2019 году в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года.
В год запуска режима число самозанятых составляло 338 тысяч и далее стабильно растет: в 2020 году - 1,6 миллиона человек, в 2021 году - 3,9 миллиона, в 2022 году - 6,6 миллиона, в 2023 году - 9,3 миллиона, в 2024 году более 12 миллионов, а по итогам 2025 года превысило 15 миллионов человек.
В рамках данного режима самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности.
Налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до 2028 года, как и планировалось, заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов.
Статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщал, что эксперимент с льготным налоговым режимом для самозанятых граждан продлится до конца 2028 года, а в 2027 году будет дискуссия о сохранении или изменении этого режима.
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РоссияАнтон СилуановАлексей Сазанов
 
 
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