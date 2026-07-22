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Американский самолет-разведчик уже несколько часов летает над Черным морем - РИА Новости, 22.07.2026
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15:07 22.07.2026 (обновлено: 15:22 22.07.2026)
Американский самолет-разведчик уже несколько часов летает над Черным морем

Американский самолет-разведчик более шести часов патрулирует Черное море

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II более шести часов проводил патрулирование над акваторией Черного моря южнее Крымского полуострова.
  • Он вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии в 8:50 мск и по состоянию на 15:20 все еще находился в зоне патрулирования.
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик в понедельник более шести часов проводил патрулирование над акваторией Черного моря южнее Крымского полуострова, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Согласно изученным данным, самолет Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии около 8.50 мск и направился на запад.
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Примерно в 140 километрах от побережья Грузии самолет развернулся, направился в обратную сторону, долетел до отметки в около 150 километров от берегов Румынии, развернулся снова и продолжил летать по такой траектории.
Как выяснило РИА Новости, по состоянию на 15.20 самолет все еще находился в зоне патрулирования и совершил уже четыре круговых облета.
Bombardier Artemis II регулярно совершает полеты также вокруг Калининградской области.
Самолет был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.
Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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