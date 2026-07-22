Сафонов вернулся в Париж и начал подготовку к сезону в составе "ПСЖ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вернулся в Париж и начал подготовку к новому сезону.
- За прошедший сезон 27-летний вратарь сыграл за «ПСЖ» 27 матчей, 12 из них — на ноль, и большую часть сезона был основным вратарем клуба.
- «ПСЖ» проведет несколько предсезонных матчей, а также сыграет в Суперкубке УЕФА и в матче за Суперкубок Франции перед началом нового сезона чемпионата страны.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вернулся в Париж и начал подготовку к новому сезону в составе футбольного клуба, сообщила супруга спортсмена Марина Кондратюк в Telegram-канале.
Сафонов выступает за "ПСЖ" с 2024 года. Большую часть прошедшего сезона россиянин был основным вратарем клуба. Ранее СМИ сообщали, что Сафонов окончательно выиграл конкуренцию у француза Люки Шевалье. Всего за сезон 27-летний вратарь сыграл за "ПСЖ" 27 матчей, 12 из них - на ноль.
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"Мой муж заговорил на французском, а значит, мы вернулись на базу. Уже завтра утром в кампусе он продолжит цикл персональных тренировок, которые начал 10 дней назад в Москве", - написала Кондратюк.
"ПСЖ" проведет два предсезонных матча - 5 августа парижане сыграют против испанской "Мальорки", а тремя днями позднее встретятся с английским "Манчестер Юнайтед". 12 августа столичный клуб сыграет против английской "Астон Виллы" в Суперкубке УЕФА, а через четыре дня встретится с "Лансом" в матче за Суперкубок Франции. В первом туре чемпионата страны "ПСЖ" 23 августа сыграет с "Ренном".