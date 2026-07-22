Новый главком ВСУ объявлен в розыск в России

СК РФ в 2023 году заочно предъявил обвинения Драпатому. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах Драпатый командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.