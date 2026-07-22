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Новый главком ВСУ объявлен в розыск в России - РИА Новости, 22.07.2026
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00:10 22.07.2026
Новый главком ВСУ объявлен в розыск в России

Новый главком ВСУ Драпатый объявлен в розыск в России

© Фото : Министерство обороны УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Министерство обороны Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Драпатый, назначенный Владимиром Зеленским на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины, объявлен в розыск в РФ.
  • После решения Зеленского сменить главу минобороны Украины на фоне протестов в Киеве и других городах Драпатый был назначен на пост главнокомандующего ВСУ.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Назначенный Владимиром Зеленским новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый объявлен в розыск в РФ, следует из базы МВД РФ.
"Драпатый Михаил Васильевич... Основание для розыска: Разыскивается по статье УК", - следует из ведомственной базы.
Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
СК РФ в 2023 году заочно предъявил обвинения Драпатому. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах Драпатый командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.
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В миреУкраинаРоссияКиевМихаил ДрапатыйВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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