Военный романтик. Памяти военкора Ростислава Журавлева

Ростислав Журавлев начал карьеру журналиста в 2012 году. В 2014 году освещал события в Крыму, был участником Русской весны на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область.