Рейтинг@Mail.ru
"Никуда не денется". На Западе неожиданно высказались о России - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 22.07.2026 (обновлено: 17:08 22.07.2026)
"Никуда не денется". На Западе неожиданно высказались о России

NYT: РФ не уступит Западу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия Ханна Нотте заявила, что никакие действия Запада не смогут вынудить Россию отказаться от своей позиции.
  • После начала СВО западные страны разорвали отношения с Москвой, но противникам России стало ясно, что страна "никуда не денется".
  • Россия обрела поддержку у незападных стран и, несмотря на санкции, "более чем способна оставаться на плаву".
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Никакие действия Запада не смогут вынудить Россию отказаться от своей позиции, заявила директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований имени Джеймса Мартина в Монтерее Ханна Нотте.
Она отметила, что после начала СВО западные страны разорвали отношения с Москвой.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
В США сделали дерзкое заявление о России
Вчера, 08:38
"Многие ждали, что Россия станет заклятым врагом. Но вскоре ее противникам стало ясно, что страна никуда не денется", — пишет она в статье для The New York Times.
По словам эксперта, Москва с начала конфликта на Украине обрела поддержку у незападных стран, которые приняли российские предложения. Также Нотте подчеркнула, что Россия, несмотря на беспрецедентное количество наложенных на нее санкций, "более чем способна оставаться на плаву".
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
В ЕС не могут согласовать новые санкции против России, пишет Politico
Вчера, 08:53
"Отчуждение от Европы компенсировалось все более тесными отношениями со странами Глобального Юга. <…> Что бы ни делал Запад, Россия не уступит", — сообщается в материале.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Ральф Нимайер - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Немецкий политик объяснил призывы в Германии к давлению на Калининград
21 июля, 21:53
 
В миреРоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала