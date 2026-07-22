"Никуда не денется". На Западе неожиданно высказались о России

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия Ханна Нотте заявила, что никакие действия Запада не смогут вынудить Россию отказаться от своей позиции.

После начала СВО западные страны разорвали отношения с Москвой, но противникам России стало ясно, что страна "никуда не денется".

Россия обрела поддержку у незападных стран и, несмотря на санкции, "более чем способна оставаться на плаву".

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Никакие действия Запада не смогут вынудить Россию отказаться от своей позиции, заявила директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований имени Джеймса Мартина в Монтерее Ханна Нотте.

Она отметила, что после начала СВО западные страны разорвали отношения с Москвой

По словам эксперта, Москва с начала конфликта на Украине обрела поддержку у незападных стран, которые приняли российские предложения. Также Нотте подчеркнула, что Россия, несмотря на беспрецедентное количество наложенных на нее санкций, "более чем способна оставаться на плаву".

"Отчуждение от Европы компенсировалось все более тесными отношениями со странами Глобального Юга. <…> Что бы ни делал Запад, Россия не уступит", — сообщается в материале.