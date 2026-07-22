Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация ограничила высоту полетов в районе московского авиаузла до 4,9 километра и запретила транзитные полеты.
- Меры будут действовать до 12 августа.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Росавиация до 12 августа ограничила высоту полетов до 4,9 километра в районе московского авиаузла и запретила транзитные полеты через него, сообщило ведомство.
"Росавиация выпустила извещение (NOTAM) для эксплуатантов воздушного транспорта, касающееся полетов в районе московского авиационного узла (МАУ). До 02:59 МСК 12 августа полеты в его границах могут выполняться только на высотах ниже эшелона 160 (около 4900 метров). Транзитные полеты через МАУ запрещены", - говорится в сообщении.
"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - добавляется в сообщении.
Росавиация уточняет, что установленный с 20 июня временный режим, ограничивающий в ряде регионов Центральной России полеты в диапазоне высот от земли до 5,2 км легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, продолжает действовать.