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Росавиация ограничила высоту полетов в районе московского авиаузла - РИА Новости, 22.07.2026
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11:49 22.07.2026 (обновлено: 12:38 22.07.2026)
Росавиация ограничила высоту полетов в районе московского авиаузла

Росавиация ограничила высоту полетов в районе московского авиаузла до 4,9 км

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росавиация ограничила высоту полетов в районе московского авиаузла до 4,9 километра и запретила транзитные полеты.
  • Меры будут действовать до 12 августа.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Росавиация до 12 августа ограничила высоту полетов до 4,9 километра в районе московского авиаузла и запретила транзитные полеты через него, сообщило ведомство.
"Росавиация выпустила извещение (NOTAM) для эксплуатантов воздушного транспорта, касающееся полетов в районе московского авиационного узла (МАУ). До 02:59 МСК 12 августа полеты в его границах могут выполняться только на высотах ниже эшелона 160 (около 4900 метров). Транзитные полеты через МАУ запрещены", - говорится в сообщении.
"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - добавляется в сообщении.
Росавиация уточняет, что установленный с 20 июня временный режим, ограничивающий в ряде регионов Центральной России полеты в диапазоне высот от земли до 5,2 км легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, продолжает действовать.
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