Росавиация ограничила высоту полетов в районе московского авиаузла

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Росавиация до 12 августа ограничила высоту полетов до 4,9 километра в районе московского авиаузла и запретила транзитные полеты через него, сообщило ведомство.

Росавиация уточняет, что установленный с 20 июня временный режим, ограничивающий в ряде регионов Центральной России полеты в диапазоне высот от земли до 5,2 км легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, продолжает действовать.