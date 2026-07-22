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Госдума приняла закон об ограничениях для скрывающихся релокантов - РИА Новости, 22.07.2026
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12:38 22.07.2026 (обновлено: 18:31 22.07.2026)
Госдума приняла закон об ограничениях для скрывающихся релокантов

ГД приняла закон об ограничениях для избегающих наказания релокантов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон об ограничениях против россиян, скрывающихся от уголовной или административной ответственности за рубежом.
  • Совершивших определенные правонарушения Минюст будет вносить в специальный перечень.
  • К ним относятся, например, призывы к введению санкций против России и нарушению ее территориальной целостности.
  • Включенным в список среди прочего заморозят деньги и имущество, запретят финансовые операции и откажут в электронном предоставлении госуслуг.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о введении временных ограничений против россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания.
Он будет действовать в отношении осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности за:
  • нарушение порядка деятельности иноагента и невыполнение требований об их устранении;
  • призывы к нарушению территориальной целостности России;
  • дискредитацию армии или действий госорганов;
  • призывы к введению санкций против России;
  • участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации.
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Министерство внутренних дел должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами России. Если выполняются оба этих условия, будут вводиться ограничения, среди которых запрет на:
  • регистрацию в качестве ИП или самозанятого;
  • заключение сделок по доверенности;
  • использование электронной подписи;
  • регистрацию транспорта с ограничением права управлять им;
  • банкам — на предоставление доступа к средствам денежных переводов.
Таким людям также заморозят деньги и имущество, ограничат совершение консульских действий за границей и откажут в:
  • рассмотрении заявления о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость;
  • выдаче кредитов и займов;
  • предоставлении госуслуг в электронной форме;
  • выдаче лицензий и аккредитаций с приостановкой ранее выданных;
  • совершении нотариальных действий.
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Решение о применении этих мер будет принимать Минюст. Сведения о человеке внесут в список на сайте ведомства, а предложения о включении в него смогут направлять МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратура.
Ограничения начнут действовать со следующего дня после публикации до момента исключения из списка. Основаниями для него будут:
  • отмена приговора или постановления о наказании;
  • отсрочка или освобождение от его отбывания;
  • начало его исполнения;
  • возвращение в Россию или смерть.
Если человека не исключат из списка при наличии оснований, он сможет подать в Минюст письменное заявление, которое рассмотрят в течение 20 рабочих дней. О решении будут уведомлять заявителя, его можно будет обжаловать в суде.
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Для получения причитающихся выплат из бюджетов или от других людей лицо, включенное в список, будет обязано использовать специальный рублевый счет в уполномоченном банке. Если у плательщика нет такого счета, банк откроет его на основании заявления без личного присутствия владельца.
При этом близким родственникам без собственного дохода межведомственная комиссия сможет назначить ежемесячное пособие за счет замороженных средств или денег на специальном счете человека из списка. Люди, понесшие имущественный ущерб из-за невыполнения им своих обязательств, будут вправе требовать возмещения в суде.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие изменений позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона.
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