Над Севастополем сбили два беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Вооруженных сил России сбили два БПЛА над Севастополем.
- Атака ВСУ отражена, никто из людей не пострадал.
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем два БПЛА украинских боевиков, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в Балаклавском и Ленинском районах. По предварительной информации, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении в официальном канале губернатора на платформе "Макс".
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