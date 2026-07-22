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Над Севастополем сбили два беспилотника - РИА Новости, 22.07.2026
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17:21 22.07.2026
Над Севастополем сбили два беспилотника

Развожаев: ВС России сбили в небе над Севастополем два украинских БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения Вооруженных сил России сбили два БПЛА над Севастополем.
  • Атака ВСУ отражена, никто из людей не пострадал.
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем два БПЛА украинских боевиков, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в Балаклавском и Ленинском районах. По предварительной информации, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении в официальном канале губернатора на платформе "Макс".
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БезопасностьСевастопольРоссияМихаил Развожаев
 
 
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