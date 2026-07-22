Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители европейских стран избегают предметного обсуждения материалов Международного общественного трибунала о преступлениях киевского режима.
- Материалы трибунала передаются зарубежным политикам и международным организациям и сопровождаются именами очевидцев и пострадавших.
- Григорьев выразил уверенность в том, что правда о событиях становится известной, несмотря на цензуру и пропаганду.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Представители европейских стран избегают предметного обсуждения материалов Международного общественного трибунала о преступлениях киевского режима, заявил председатель общественного трибунала, директор Центра истории СВО, председатель Комиссии по общественному контролю ОП РФ Максим Григорьев.
В среду в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, в рамках которой был представлен доклад "Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновка".
"Мы эти все материалы передаем, конечно, огромная благодарность Сергею Викторовичу Лаврову, Леониду Эдуардовичу Слуцкому. Парламентский диалог идет… Ответ примерно одинаков. Если это представители стран Европы, они просто стараются не отвечать по сути предмета. Почему? Потому что они прямо участвуют в этих убийствах", - сказал Григорьев журналистам после пресс-конференции.
Он подчеркнул, что материалы трибунала передаются зарубежным политикам и международным организациям. Григорьев отметил, что все свидетельства сопровождаются именами очевидцев и пострадавших, благодаря чему, любой желающий может проверить их достоверность.
"Сколько веревочке не виться, все равно все больше людей, даже в этих странах, которые понимают, что происходит. Люди понимают, так сказать, постепенно. Да, безусловно, там цензура, безусловно, там пропаганда государственная, безусловно, перекрываются любые независимые источники. Но все равно - правда - она всегда становится известна", - добавил Григорьев.