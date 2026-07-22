Европа избегает обсуждения преступлений Киева, заявили в ОП

Он подчеркнул, что материалы трибунала передаются зарубежным политикам и международным организациям. Григорьев отметил, что все свидетельства сопровождаются именами очевидцев и пострадавших, благодаря чему, любой желающий может проверить их достоверность.

"Сколько веревочке не виться, все равно все больше людей, даже в этих странах, которые понимают, что происходит. Люди понимают, так сказать, постепенно. Да, безусловно, там цензура, безусловно, там пропаганда государственная, безусловно, перекрываются любые независимые источники. Но все равно - правда - она всегда становится известна", - добавил Григорьев.