Рейтинг@Mail.ru
Европа избегает обсуждения преступлений Киева, заявили в ОП - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 22.07.2026 (обновлено: 13:21 22.07.2026)
Европа избегает обсуждения преступлений Киева, заявили в ОП

Григорьев: Европа избегает обсуждения материалов трибунала о преступлениях Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители европейских стран избегают предметного обсуждения материалов Международного общественного трибунала о преступлениях киевского режима.
  • Материалы трибунала передаются зарубежным политикам и международным организациям и сопровождаются именами очевидцев и пострадавших.
  • Григорьев выразил уверенность в том, что правда о событиях становится известной, несмотря на цензуру и пропаганду.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Представители европейских стран избегают предметного обсуждения материалов Международного общественного трибунала о преступлениях киевского режима, заявил председатель общественного трибунала, директор Центра истории СВО, председатель Комиссии по общественному контролю ОП РФ Максим Григорьев.
В среду в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, в рамках которой был представлен доклад "Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновка".
"Мы эти все материалы передаем, конечно, огромная благодарность Сергею Викторовичу Лаврову, Леониду Эдуардовичу Слуцкому. Парламентский диалог идет… Ответ примерно одинаков. Если это представители стран Европы, они просто стараются не отвечать по сути предмета. Почему? Потому что они прямо участвуют в этих убийствах", - сказал Григорьев журналистам после пресс-конференции.
Он подчеркнул, что материалы трибунала передаются зарубежным политикам и международным организациям. Григорьев отметил, что все свидетельства сопровождаются именами очевидцев и пострадавших, благодаря чему, любой желающий может проверить их достоверность.
"Сколько веревочке не виться, все равно все больше людей, даже в этих странах, которые понимают, что происходит. Люди понимают, так сказать, постепенно. Да, безусловно, там цензура, безусловно, там пропаганда государственная, безусловно, перекрываются любые независимые источники. Но все равно - правда - она всегда становится известна", - добавил Григорьев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
У Киева стремительно кончается время: Европа отворачивается от Украины
21 июля, 08:00
 
РоссияМоскваЕвропаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала