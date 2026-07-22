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Умер актер из "Безумного Макса 2" Майк Престон - РИА Новости, 22.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:55 22.07.2026 (обновлено: 18:11 22.07.2026)
Умер актер из "Безумного Макса 2" Майк Престон

Variety: звезда фильма "Безумный Макс 2" Майк Престон умер в возрасте 93 лет

© Warner Bros., 1981Кадр из трейлера к фильму "Безумный Макс 2: Воин дороги"
Кадр из трейлера к фильму Безумный Макс 2: Воин дороги - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Warner Bros., 1981
Кадр из трейлера к фильму "Безумный Макс 2: Воин дороги"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актер Майк Престон, известный по одной из главных ролей в фильме "Безумный Макс 2: Воин дороги", скончался в возрасте 93 лет.
  • Смерть наступила 8 июня в штате Флорида.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Актер Майк Престон, известный по одной из главных ролей в фильме "Безумный Макс 2: Воин дороги", скончался в возрасте 93 лет, сообщает журнал Variety.
Супруга актера Джози Престон сообщила изданию, что ее муж умер 8 июня в штате Флорида. Обстоятельства и причина смерти не уточняются.
Престон родился в Лондоне, но переехал в Австралию, где произошла его встреча с режиссером Джорджем Миллером – создателем культовой франшизы о Безумном Максе.
В фильме "Безумный Макс 2: Воин дороги" (1981) Престон исполнил роль харизматичного лидера поселенцев по имени Папагалло.
На протяжении 1980-90-х годов Престон в основном снимался в сериалах, в том числе таких, как "Перри Мейсон" и "Горец".
 
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