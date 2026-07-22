Умер актер из "Безумного Макса 2" Майк Престон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Актер Майк Престон, известный по одной из главных ролей в фильме "Безумный Макс 2: Воин дороги", скончался в возрасте 93 лет.
- Смерть наступила 8 июня в штате Флорида.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Актер Майк Престон, известный по одной из главных ролей в фильме "Безумный Макс 2: Воин дороги", скончался в возрасте 93 лет, сообщает журнал Variety.
Супруга актера Джози Престон сообщила изданию, что ее муж умер 8 июня в штате Флорида. Обстоятельства и причина смерти не уточняются.
В фильме "Безумный Макс 2: Воин дороги" (1981) Престон исполнил роль харизматичного лидера поселенцев по имени Папагалло.
На протяжении 1980-90-х годов Престон в основном снимался в сериалах, в том числе таких, как "Перри Мейсон" и "Горец".