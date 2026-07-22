Предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" приняли на практику более 900 студентов

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Сезон производственной практики стартовал на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", уже свыше 900 учащихся вузов и колледжей получают опыт на высокотехнологичных предприятиях, заявил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что по поручению столичного мэра Сергея Собянина город продолжает развивать кадровый потенциал для промышленности и готовить высококлассных специалистов на передовых производствах.

"С 2022 года в столичной ОЭЗ реализуется проект “Техностажировка”, и за все время в нем приняли участие более 3,2 тысячи студентов московских вузов и колледжей. Сейчас производственную практику на предприятиях проходят свыше 900 учащихся — это в 2,5 раза больше, чем в январе — июне 2025 года", — отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба особой экономической зоны "Технополис Москва".

Заместитель мэра также рассказал, что данный проект охватывает 65 компаний, работающих в самых разных сферах: от производства лазерного оборудования и микроэлектроники до выпуска лекарственных препаратов, медицинских изделий, литийионных аккумуляторов и иммунобиологических вакцин для животных.

Проект "Техностажировка" дает студентам возможность познакомиться с реальным производственным процессом еще до получения диплома, рассказали в пресс-службе. Для многих участников практика становится первым шагом к трудоустройству на этих же предприятиях. В числе компаний, принимающих студентов, — производители высокотехнологичной продукции, которые заинтересованы в квалифицированных кадрах.

Учебные заведения также активно вовлечены в этот процесс. Между ОЭЗ "Технополис Москва" и ведущими столичными образовательными учреждениями высшего и среднего звена заключено более 30 соглашений об организации учебных, производственных и преддипломных практик. Среди ключевых партнеров — Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский политехнический университет, Московский физико-технический институт, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и другие.

ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. На сегодняшний день на десяти площадках особой экономической зоны общей площадью 430 гектаров локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 33 тысяч.

Москва развивает площадки для высокотехнологичного бизнеса, отметили в пресс-службе. Благодаря городским решениям компании получают льготы и создают современные рабочие места. Это вносит вклад в развитие национального проекта "Кадры", который направлен на подготовку специалистов и обеспечение экономики страны квалифицированными сотрудниками.