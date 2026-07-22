В центре Москвы загорелся жилой дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники МЧС тушат пожар в жилом доме на улице Гончарная в центре Москвы.
- Происходит загорание личных вещей и мебели в одной из квартир.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар в жилом доме на улице Гончарная в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка.
«
"В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Гончарная, дом 26, квартира №1. Происходит загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении ведомства.
Информация о пострадавших уточняется.