В центре Москвы загорелся жилой дом

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"В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Гончарная, дом 26, квартира №1. Происходит загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении ведомства.