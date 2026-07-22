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В центре Москвы загорелся жилой дом - РИА Новости, 22.07.2026
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22:46 22.07.2026
В центре Москвы загорелся жилой дом

Сотрудники МЧС тушат пожар в жилом доме на улице Гончарная в центре Москвы

© РИА Новости / МЧС РоссииПожар в жилом доме в центре Москвы
Пожар в жилом доме в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / МЧС России
Пожар в жилом доме в центре Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники МЧС тушат пожар в жилом доме на улице Гончарная в центре Москвы.
  • Происходит загорание личных вещей и мебели в одной из квартир.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар в жилом доме на улице Гончарная в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка.
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"В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Гончарная, дом 26, квартира №1. Происходит загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших уточняется.
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