Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 22.07.2026
В Ростовской области ликвидировали пожар на складе

В Ростовской области ликвидировали пожар на складе со стеклотарой

© РИА Новости / Георгий ЗимаревСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Каменск-Шахтинском Ростовской области загорелся склад на улице Профильная, 7.
  • Возгорание произошло на территории склада со стеклотарой и было ликвидировано в 19:05 по московскому времени.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в Каменск-Шахтинском Ростовской области на складе, где, по уточненным данным, находилась стеклотара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Склад на улице Профильная, 7 в Каменск-Шахтинском загорелся в среду днем на 500 квадратных метрах. Позже возгорание локализовали на площади 800 квадратных метров.
"По уточненным данным, возгорание произошло на территории склада со стеклотарой. В 19.05 (совпадает с мск - ред.) пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
В Челябинской области потушили пожар на складе с горючими материалами
11 июля, 17:19
 
ПроисшествияКаменск-ШахтинскийРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала