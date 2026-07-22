В Ростовской области ликвидировали пожар на складе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в Каменск-Шахтинском Ростовской области на складе, где, по уточненным данным, находилась стеклотара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

"По уточненным данным, возгорание произошло на территории склада со стеклотарой. В 19.05 (совпадает с мск - ред.) пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства.