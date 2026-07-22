В Ростовской области загорелся склад с зерном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области загорелся склад с зерном.
- Площадь пожара составила 500 квадратных метров, пострадавших нет.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Склад с зерном загорелся в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области на площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
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"В 15.39 поступило сообщение о возгорании склада с зерном на улице Профильная, 7 в городе Каменск-Шахтинский. Площадь пожара 500 квадратных метров", - сказал он.
По предварительной информации, пострадавших нет.