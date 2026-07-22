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В Ростовской области загорелся склад с зерном - РИА Новости, 22.07.2026
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16:58 22.07.2026 (обновлено: 18:01 22.07.2026)
В Ростовской области загорелся склад с зерном

В Ростовской области загорелся склад с зерном на площади 500 квадратных метров

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области загорелся склад с зерном.
  • Площадь пожара составила 500 квадратных метров, пострадавших нет.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Склад с зерном загорелся в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области на площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
«
"В 15.39 поступило сообщение о возгорании склада с зерном на улице Профильная, 7 в городе Каменск-Шахтинский. Площадь пожара 500 квадратных метров", - сказал он.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Дым на месте пожара на складе с горюче-смазочными материалами в Мясниковском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
В Ростовской области загорелся склад с горюче-смазочными материалами
23 марта, 12:22
 
ПроисшествияКаменск-ШахтинскийРостовская областьРоссия
 
 
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