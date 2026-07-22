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В Ростовской области локализовали пожар на складе с зерном - РИА Новости, 22.07.2026
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17:40 22.07.2026
В Ростовской области локализовали пожар на складе с зерном

В Каменске-Шахтинском локализовали пожар на складе с зерном

© РИА НовостиПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости
Пожар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области произошел пожар на складе с зерном на улице Профильная, 7.
  • Возгорание было локализовано на площади 800 квадратных метров, никто не пострадал.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на складе с зерном в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области на площади 800 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Склад с зерном на улице Профильная, 7 в городе Каменск-Шахтинский загорелся в среду днем на 500 квадратных метрах. Никто не пострадал.
"В 17.05 пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.
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