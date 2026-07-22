В Краснодаре локализовали пожар, начавшийся из-за атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на складском комплексе в Краснодаре, начавшийся из-за атаки БПЛА, локализован.
- Рядом со складом находились школьные автобусы, которые также повредило при атаке.
КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Пожар на складском комплексе в Краснодаре, начавшийся из-за атаки БПЛА, локализован, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Как мне доложили на оперативном штабе, пожар на складском комплексе локализован", - говорится в сообщении.
Кондратьев уточнил, что рядом со складом находились школьные автобусы, которые также повредило при атаке. Часть транспорта отправят на ремонт.
Ранее оперативный штаб сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения БПЛА. Для его тушения спасателями привлекался вертолет.