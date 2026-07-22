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В Краснодаре локализовали пожар, начавшийся из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 22.07.2026
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13:54 22.07.2026 (обновлено: 13:55 22.07.2026)
В Краснодаре локализовали пожар, начавшийся из-за атаки БПЛА

В Краснодаре локализовали пожар на складах, начавшийся из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на складском комплексе в Краснодаре, начавшийся из-за атаки БПЛА, локализован.
  • Рядом со складом находились школьные автобусы, которые также повредило при атаке.
КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Пожар на складском комплексе в Краснодаре, начавшийся из-за атаки БПЛА, локализован, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Как мне доложили на оперативном штабе, пожар на складском комплексе локализован", - говорится в сообщении.
Кондратьев уточнил, что рядом со складом находились школьные автобусы, которые также повредило при атаке. Часть транспорта отправят на ремонт.
Ранее оперативный штаб сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения БПЛА. Для его тушения спасателями привлекался вертолет.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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