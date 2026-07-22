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В Крыму при пожаре погиб человек - РИА Новости, 22.07.2026
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13:34 22.07.2026 (обновлено: 13:55 22.07.2026)
В Крыму при пожаре погиб человек

МЧС: в Феодосии при пожаре в многоэтажном доме погиб человек

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике КрымПожар в многоэтажном доме в городе Феодосия на юго-востоке Крыма. 22 июля 2026
Пожар в многоэтажном доме в городе Феодосия на юго-востоке Крыма. 22 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Крым
Пожар в многоэтажном доме в городе Феодосия на юго-востоке Крыма. 22 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При пожаре в многоэтажном доме в Феодосии погиб человек.
  • Пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров, распространения огня на соседние квартиры не допущено.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в городе Феодосия на юго-востоке Крыма, сообщило республиканское управление МЧС РФ.
"Огнеборцы ликвидировали возгорание на втором этаже многоквартирного жилого дома. Эвакуированы 3 человека. К сожалению, при разборе конструкций на месте пожара был обнаружен погибший", - говорится в сообщении.
Распространения огня на соседние квартиры не допущено, пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров, причина устанавливается, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияФеодосия
 
 
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