Пожар в многоэтажном доме в городе Феодосия на юго-востоке Крыма. 22 июля 2026

Пожар в многоэтажном доме в городе Феодосия на юго-востоке Крыма. 22 июля 2026

В Крыму при пожаре погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ При пожаре в многоэтажном доме в Феодосии погиб человек.

Пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров, распространения огня на соседние квартиры не допущено.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в городе Феодосия на юго-востоке Крыма, сообщило республиканское управление МЧС РФ.

"Огнеборцы ликвидировали возгорание на втором этаже многоквартирного жилого дома. Эвакуированы 3 человека. К сожалению, при разборе конструкций на месте пожара был обнаружен погибший", - говорится в сообщении.