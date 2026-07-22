В Крыму при пожаре погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При пожаре в многоэтажном доме в Феодосии погиб человек.
- Пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров, распространения огня на соседние квартиры не допущено.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в городе Феодосия на юго-востоке Крыма, сообщило республиканское управление МЧС РФ.
"Огнеборцы ликвидировали возгорание на втором этаже многоквартирного жилого дома. Эвакуированы 3 человека. К сожалению, при разборе конструкций на месте пожара был обнаружен погибший", - говорится в сообщении.
Распространения огня на соседние квартиры не допущено, пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров, причина устанавливается, добавили в ведомстве.