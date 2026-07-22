К тушению пожара в Невинномысске привлекли вертолет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На логистическом комплексе в Невинномысске на Ставрополье произошел пожар.
- К тушению пожара привлечен пожарный вертолет МЧС России.
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Вертолет привлекли к тушению пожара на логистическом комплексе в Невинномысске на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
В среду Владимиров сообщил о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА, пять человек обратились к медикам.
"Борьба с огнем продолжается, на объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС России", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.