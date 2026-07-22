К тушению пожара в Невинномысске привлекли вертолет

НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Вертолет привлекли к тушению пожара на логистическом комплексе в Невинномысске на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

В среду Владимиров сообщил о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА, пять человек обратились к медикам.