Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре произошел пожар на складском комплексе, по сообщению оперштаба Кубани, причиной стало падение беспилотников.
- Для тушения пожара на складском комплексе в Краснодаре будет задействован вертолет, в работах участвуют 105 человек и свыше 37 единиц техники.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спасатели задействуют вертолет для тушения пожара на складском комплексе в Краснодаре, сообщает оперштаб Кубани.
Ранее оперштаб региона сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников, также сообщалось, что фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома в Краснодаре.
"К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в работах по ликвидации пожара задействованы 105 человек и свыше 37 единиц техники.