К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спасатели задействуют вертолет для тушения пожара на складском комплексе в Краснодаре, сообщает оперштаб Кубани.

Уточняется, что в работах по ликвидации пожара задействованы 105 человек и свыше 37 единиц техники.