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К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет - РИА Новости, 22.07.2026
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07:41 22.07.2026 (обновлено: 11:33 22.07.2026)
К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет

В тушении пожара на складе в Краснодаре задействуют вертолет

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПожарный вертолет
Пожарный вертолет - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Пожарный вертолет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре произошел пожар на складском комплексе, по сообщению оперштаба Кубани, причиной стало падение беспилотников.
  • Для тушения пожара на складском комплексе в Краснодаре будет задействован вертолет, в работах участвуют 105 человек и свыше 37 единиц техники.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спасатели задействуют вертолет для тушения пожара на складском комплексе в Краснодаре, сообщает оперштаб Кубани.
Ранее оперштаб региона сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников, также сообщалось, что фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома в Краснодаре.
"К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в работах по ликвидации пожара задействованы 105 человек и свыше 37 единиц техники.
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