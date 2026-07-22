В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали четыре человека

БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

По его данным, атаки дронов нанесли повреждения жилья, транспорта и инфраструктуры в поселке Октябрьский Белгородского округа, в селах Никольское и Салтыково Белгородского округа, в Красной Яруге, в селах Илек-Пеньковка и Сергиевка Краснояружского округа, в городе Шебекино, в районе села Графовка Шебекинского округа, в районе села Шведуновка Валуйского округа, в селе Грузское Борисовского округа и в селе Дорогощь Грайворонского округа.