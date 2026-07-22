В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах Белгородской области пострадали четыре мирных жителя в результате атак беспилотников ВСУ.
- Атаки на область продолжаются, как сообщается в заявлении оперштаба.
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
Уточняется, что в селе Новая Деревня Белгородского округа от детонации беспилотника мужчина получил проникающее ранение грудной клетки и был транспортирован в областную клиническую больницу. В поселке Красная Яруга осколочные ранения получили мужчина и его супруга, им оказана помощь, лечение продолжат амбулаторно. В городе Шебекино в результате атаки дрона на коммерческий объект мужчина получил осколочное ранение живота, добавили в оперштабе.
По его данным, атаки дронов нанесли повреждения жилья, транспорта и инфраструктуры в поселке Октябрьский Белгородского округа, в селах Никольское и Салтыково Белгородского округа, в Красной Яруге, в селах Илек-Пеньковка и Сергиевка Краснояружского округа, в городе Шебекино, в районе села Графовка Шебекинского округа, в районе села Шведуновка Валуйского округа, в селе Грузское Борисовского округа и в селе Дорогощь Грайворонского округа.
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"В Белгороде беспилотник сдетонировал о землю — осколками посечены два легковых автомобиля. Второй БПЛА атаковал коммерческий объект, вследствие чего загорелось оборудование — пожарными расчетами возгорание ликвидировано", - уточнили в штабе.
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