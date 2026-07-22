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Число госпитализированных после атаки ВСУ на многоэтажку в Ялте увеличилось - РИА Новости, 22.07.2026
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14:29 22.07.2026 (обновлено: 14:38 22.07.2026)
Число госпитализированных после атаки ВСУ на многоэтажку в Ялте увеличилось

Число госпитализированных после атаки на многоэтажку в Ялте увеличилось до семи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число госпитализированных после атаки ВСУ на многоэтажку в Ялте увеличилось до семи.
  • Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Число госпитализированных после атаки ВСУ на многоэтажку в Ялте увеличилось до семи, это взрослые пациенты, получившие травмы и отравления продуктами горения, сообщает Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России.
Семнадцать человек ранено, трое в тяжелом состоянии, из-за удара минувшей ночью беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте, сообщил ранее советник главы республики Олег Крючков. Ранее сообщалось о шести госпитализированных.
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"После ночной атаки врага в стационаре ЯММЦ ФМБА России находятся на лечении 7 человек. Это взрослые пациенты, получившие травмы и отравления продуктами горения. Три человека находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами, добавили в пресс-службе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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