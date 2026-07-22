Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число госпитализированных после атаки ВСУ на многоэтажку в Ялте увеличилось до семи.
- Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Число госпитализированных после атаки ВСУ на многоэтажку в Ялте увеличилось до семи, это взрослые пациенты, получившие травмы и отравления продуктами горения, сообщает Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России.
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"После ночной атаки врага в стационаре ЯММЦ ФМБА России находятся на лечении 7 человек. Это взрослые пациенты, получившие травмы и отравления продуктами горения. Три человека находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами, добавили в пресс-службе.