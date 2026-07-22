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Краснодарский губернатор рассказал о пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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13:50 22.07.2026 (обновлено: 13:54 22.07.2026)
Краснодарский губернатор рассказал о пострадавших при атаке ВСУ

Трое пострадавших при атаке в Краснодаре остаются в медучреждениях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре в результате падения БПЛА загорелся складской комплекс.
  • Трое пострадавших остаются в медучреждениях, шестерым оказана амбулаторная помощь.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Трое пострадавших при атаке в Краснодаре остаются в медучреждениях, шестерым оказана амбулаторная помощь, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В среду оперштаб Кубани сообщал, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения БПЛА.
"Трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь", - написал Кондратьев в канале на платформе "Макс".
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