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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Краснодаре - РИА Новости, 22.07.2026
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08:43 22.07.2026 (обновлено: 08:45 22.07.2026)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Краснодаре

Трое пострадавших при атаке ВСУ в Краснодаре находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке БПЛА на логистический центр в Краснодаре пострадали четыре человека.
  • Состояние троих пострадавших оценивается врачами как тяжелое.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Четверо пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Краснодаре доставлены в больницы, состояние троих из них тяжелое, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в больницы Краснодара госпитализированы 4 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на логистический центр, состояние троих врачи оценивают как тяжелое", - сказал он.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников.
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