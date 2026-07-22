Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Краснодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке БПЛА на логистический центр в Краснодаре пострадали четыре человека.
- Состояние троих пострадавших оценивается врачами как тяжелое.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Четверо пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Краснодаре доставлены в больницы, состояние троих из них тяжелое, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в больницы Краснодара госпитализированы 4 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на логистический центр, состояние троих врачи оценивают как тяжелое", - сказал он.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников.