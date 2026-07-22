Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Краснодаре

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Четверо пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Краснодаре доставлены в больницы, состояние троих из них тяжелое, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.