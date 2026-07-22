Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Болгарии Илияна Йотова отказалась от участия в "коалиции желающих".
- "Коалиция желающих" включает более 30 стран и была инициирована Великобританией и Францией для размещения войск на Украине после мирного соглашения.
- Посольство РФ в Болгарии считает отказ от участия в "коалиции" позитивным моментом, так как это свидетельствует о здравой оценке рисков антироссийских инициатив.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Отказ президента Болгарии Илияны Йотовой от участия в проукраинской "коалиции желающих" показывает, что София здраво оценивает риски от агрессивных антироссийских инициатив, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в стране.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее инициаторами стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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"Декларируемый отказ от участия в так называемой "коалиции желающих" - несомненно, позитивный момент... это значит, власти Болгарии здраво оценивают риски для своей страны и ее населения от подобных агрессивных антироссийских инициатив", - сказали агентству в посольстве РФ в Болгарии.