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Посольство России оценило отказ Болгарии от участия в "коалиции желающих" - РИА Новости, 22.07.2026
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16:02 22.07.2026
Посольство России оценило отказ Болгарии от участия в "коалиции желающих"

РИА Новости: Посольство РФ считает позитивным отказ Софии от коалиции желающих

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Болгарии и ЕС
Флаги Болгарии и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Болгарии Илияна Йотова отказалась от участия в "коалиции желающих".
  • "Коалиция желающих" включает более 30 стран и была инициирована Великобританией и Францией для размещения войск на Украине после мирного соглашения.
  • Посольство РФ в Болгарии считает отказ от участия в "коалиции" позитивным моментом, так как это свидетельствует о здравой оценке рисков антироссийских инициатив.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Отказ президента Болгарии Илияны Йотовой от участия в проукраинской "коалиции желающих" показывает, что София здраво оценивает риски от агрессивных антироссийских инициатив, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в стране.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее инициаторами стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июля назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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"Декларируемый отказ от участия в так называемой "коалиции желающих" - несомненно, позитивный момент... это значит, власти Болгарии здраво оценивают риски для своей страны и ее населения от подобных агрессивных антироссийских инициатив", - сказали агентству в посольстве РФ в Болгарии.
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