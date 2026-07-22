Посольство России оценило отказ Болгарии от участия в "коалиции желающих"

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"Декларируемый отказ от участия в так называемой "коалиции желающих" - несомненно, позитивный момент... это значит, власти Болгарии здраво оценивают риски для своей страны и ее населения от подобных агрессивных антироссийских инициатив", - сказали агентству в посольстве РФ в Болгарии.