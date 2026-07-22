В Омской области задержали мужчину, вооруженного гвоздодером

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Камышино Таврического района Омской области полицейские применили табельное оружие против 42-летнего местного жителя, вооруженного гвоздодером.

Мужчина вел себя агрессивно и угрожал расправой полицейским после того, как они приехали по вызову его сестры.

После двух предупредительных выстрелов полицейские задержали мужчину.

ОМСК, 22 июл - РИА Новости. Полицейские применили табельное оружие против судимого 11 раз жителя Омской области, вооруженного гвоздодером, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вызвала правоохранителей сестра мужчины. Она рассказала, что брат, проживающий вместе с ней, избил ее, угрожал зарезать домашний скот и требовал деньги, после чего угрожал покончить с собой.

Увидев во дворе полицейских, мужчина продолжил вести себя агрессивно. Он схватил гвоздодер и металлический прут, угрожая сотрудникам расправой и оскорбляя их, говорится в сообщении.

"Полицейские потребовали прекратить противоправные действия... реакции не последовало, один из них сделал предупредительный выстрел вверх из табельного оружия. Мужчина бросил на землю гвоздодер, но продолжил движение. После второго предупредительного выстрела он остановился, полицейские задержали его", - сообщили в пресс-службе ведомства.