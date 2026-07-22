В Подмосковье девушка с ребенком за час украла 12 "киндер-сюрпризов"

Краткий пересказ от РИА ИИ Девушка с ребенком за час украла вещи и 12 «киндер-сюрпризов» из трех магазинов в торговом центре в Подмосковье.

Общая сумма награбленного превысила 21 тысячу рублей.

Сотрудники службы безопасности торгового центра заметили действия девушки по камерам и вызвали правоохранителей, в результате чего грабительницу задержали росгвардейцы.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Девушка с ребенком за час украла из трех магазинов в торговом центре в Подмосковье вещи и 12 "киндер-сюрпризов" на 21 тысячу рублей, но была задержана на выходе, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии.

Как сообщается, 25-летняя девушка с ребенком пришли на "экспресс-шоппинг" в торговый центр на Новоугличском шоссе.

"Дама действовала оперативно и всего за один час обошла три магазина подряд. Из первого она вынесла стильный купальник, из второго - целый летний гардероб, а напоследок в третьем прихватила солнцезащитные очки для завершения образа и сразу 12 шоколадных яиц для сладкой жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма награбленного превысила 21 тысячу рублей.