В Подмосковье девушка с ребенком за час украла 12 "киндер-сюрпризов"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девушка с ребенком за час украла вещи и 12 «киндер-сюрпризов» из трех магазинов в торговом центре в Подмосковье.
- Общая сумма награбленного превысила 21 тысячу рублей.
- Сотрудники службы безопасности торгового центра заметили действия девушки по камерам и вызвали правоохранителей, в результате чего грабительницу задержали росгвардейцы.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Девушка с ребенком за час украла из трех магазинов в торговом центре в Подмосковье вещи и 12 "киндер-сюрпризов" на 21 тысячу рублей, но была задержана на выходе, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии.
Как сообщается, 25-летняя девушка с ребенком пришли на "экспресс-шоппинг" в торговый центр на Новоугличском шоссе.
"Дама действовала оперативно и всего за один час обошла три магазина подряд. Из первого она вынесла стильный купальник, из второго - целый летний гардероб, а напоследок в третьем прихватила солнцезащитные очки для завершения образа и сразу 12 шоколадных яиц для сладкой жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общая сумма награбленного превысила 21 тысячу рублей.
В ведомстве добавили, что сотрудники службы безопасности торгового центра по камерам заметили действия девушки, они же по тревожной кнопке вызвали правоохранителей. В результате грабительницу задержали росгвардейцы.
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