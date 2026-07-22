Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье нашли пропавшую 13-летнюю девочку.
- В ближайшее время ее доставят к следователю.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пропавшая в Пущино 13-летняя девочка нашлась в Старой Купавне, в ближайшее время ее доставят к следователю, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК РФ.
Ранее отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град" рассказало, что 13-летнюю девочку ищут в подмосковном Серпухове, ее местонахождение было неизвестно с 19 июля. Следователями было заведено уголовное дело.
"В ходе следственных действий и розыскных мероприятий установлено местонахождение ранее пропавшей 13-летней девочки из города Пущино. Она находилась в городе Старая Купавна", - говорится в сообщении.
В СК добавили, что в ближайшее время девочку доставят к следователю с целью установления всех обстоятельств произошедшего.