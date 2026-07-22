В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на внука Донцовой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковной деревне Дубцы собака породы акита-ину напала на семилетнего внука Дарьи Донцовой и укусила его.
- СК возбудил дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на мальчика в деревне Дубцы, сообщили журналистам в региональном главке СК.
"Возбуждено уголовное дело по факту получения травм семилетним ребенком в результате нападения собаки (статья 118 Уголовного кодекса Российской Федерации "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", — говорится в релизе.
Как рассказала в Telegram-канале писательница Дарья Донцова, собака набросилась на ее внука. Мальчика спас случайный прохожий.
В СК уточнили, что собака породы акита-ину, которую хозяин выгуливал без намордника, подбежала к ребенку и укусила. Мальчик получил рану головы, его отвезли в больницу.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Подмосковная прокуратура взяла дело на контроль. Кроме того, надзорное ведомство рассмотрит вопрос о направлении в суд иска к владельцу собаки с требованием компенсации морального вреда и затрат на лечение ребенка.