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В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на внука Донцовой - РИА Новости, 22.07.2026
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15:15 22.07.2026 (обновлено: 17:16 22.07.2026)
В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на внука Донцовой

СК возбудил дело после нападения собаки на внука Донцовой в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковной деревне Дубцы собака породы акита-ину напала на семилетнего внука Дарьи Донцовой и укусила его.
  • СК возбудил дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на мальчика в деревне Дубцы, сообщили журналистам в региональном главке СК.
"Возбуждено уголовное дело по факту получения травм семилетним ребенком в результате нападения собаки (статья 118 Уголовного кодекса Российской Федерации "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", — говорится в релизе.
Как рассказала в Telegram-канале писательница Дарья Донцова, собака набросилась на ее внука. Мальчика спас случайный прохожий.
В СК уточнили, что собака породы акита-ину, которую хозяин выгуливал без намордника, подбежала к ребенку и укусила. Мальчик получил рану головы, его отвезли в больницу.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Подмосковная прокуратура взяла дело на контроль. Кроме того, надзорное ведомство рассмотрит вопрос о направлении в суд иска к владельцу собаки с требованием компенсации морального вреда и затрат на лечение ребенка.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Дарья ДонцоваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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