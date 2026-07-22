В Подмосковье возбудили дело после нападения собаки на внука Донцовой

Краткий пересказ от РИА ИИ В подмосковной деревне Дубцы собака породы акита-ину напала на семилетнего внука Дарьи Донцовой и укусила его.

СК возбудил дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на мальчика в деревне Дубцы, Подмосковные следователи возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на мальчика в деревне Дубцы, сообщили журналистам в региональном главке СК.

"Возбуждено уголовное дело по факту получения травм семилетним ребенком в результате нападения собаки (статья 118 Уголовного кодекса Российской Федерации "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", — говорится в релизе.

Как рассказала в Telegram-канале писательница Дарья Донцова, собака набросилась на ее внука. Мальчика спас случайный прохожий.

В СК уточнили, что собака породы акита-ину, которую хозяин выгуливал без намордника, подбежала к ребенку и укусила. Мальчик получил рану головы, его отвезли в больницу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.