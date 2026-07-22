Петраков рассказал об обучении в Москве социально ответственного бизнеса

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Почти 1 тысяча предпринимателей, представителей некоммерческого сектора и органов власти из разных регионов России обучились в Академии общественного капитала с начала ее работы в декабре 2025 года, указал заместитель главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владимир Петраков.

Академия общественного капитала – образовательная цифровая платформа, созданная для поддержки социально ответственного бизнеса. С ее помощью можно освоить принципы Стандарта общественного капитала бизнеса, а также научиться их использовать в рамках работы предприятия.

"С момента запуска Академии общественного капитала в декабре прошлого года обучение прошли почти 1 тысяча представителей бизнеса, некоммерческого сектора и органов власти из разных регионов России. Пул спикеров включает около 60 экспертов в социальной, экологической, управленческой и других сферах. Образовательная программа состоит как из теоретической подготовки, так и разбора реализованных практик", – приводит слова Петракова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Недавно в организации внедрили новую систему обучения: каждый новый месяц посвящается отдельному блоку. По мнению экспертов, так знания усваиваются более системно, а практический эффект для компаний усиливается.

Спикер академии, исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко сообщил, что Академия общественного капитала позволяет не только приобрести новые знания по социально ответственному бизнесу, но и использовать их для развития компаний. А именно повысить качество и скорость выполнения операций, увеличить прибыль, а также укрепить лояльность команды. А нововведения в академии рассчитаны на усиление этого эффекта.

Так, например, июльская программа Академии общественного капитала посвящена социальному направлению Стандарта. Кроме того, еженедельно, по вторникам, методологи и эксперты АНО "Общественный капитал" разбирают процедуры прохождения оценки по Стандарту. На мероприятиях слушатели могут активно участвовать в обсуждениях, задавать вопросы и делиться обратной связью.

Участие во всех вебинарах академии бесплатное, необходима предварительная регистрация на платформе организации.