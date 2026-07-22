Песков рассказал об условиях остановки боевых действий на Украине

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным два года назад в МИД РФ условия для остановки боевых действий на Украине действуют до сих пор и хорошо известны Киеву, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.