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Песков рассказал об условиях остановки боевых действий на Украине - РИА Новости, 22.07.2026
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12:32 22.07.2026
Песков рассказал об условиях остановки боевых действий на Украине

Песков: РФ обозначила условия остановки боевых действий на Украине 2 года назад

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин два года назад озвучил условия для остановки боевых действий на Украине, напомнил Песков.
  • Пресс-секретарь президента добавил, что они хорошо известны всем в мире и Киеву.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным два года назад в МИД РФ условия для остановки боевых действий на Украине действуют до сих пор и хорошо известны Киеву, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Давайте вспомним, два года назад президент Путин выступал перед руководящим составом министерства иностранных дел России и обозначил главные условия для остановки боевых действий. Все эти условия, они действуют до сих пор. Эти параметры хорошо известны всем в мире, в том числе в Киеве", - сказал Песков журналистам.
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