Песков рассказал об условиях остановки боевых действий на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин два года назад озвучил условия для остановки боевых действий на Украине, напомнил Песков.
- Пресс-секретарь президента добавил, что они хорошо известны всем в мире и Киеву.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным два года назад в МИД РФ условия для остановки боевых действий на Украине действуют до сих пор и хорошо известны Киеву, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Давайте вспомним, два года назад президент Путин выступал перед руководящим составом министерства иностранных дел России и обозначил главные условия для остановки боевых действий. Все эти условия, они действуют до сих пор. Эти параметры хорошо известны всем в мире, в том числе в Киеве", - сказал Песков журналистам.
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