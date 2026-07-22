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Жители Нагорного района проголосовали за переезд в рамках КРТ - РИА Новости, 22.07.2026
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10:03 22.07.2026
Жители Нагорного района проголосовали за переезд в рамках КРТ

Жители Нагорного района Москвы проголосовали за переезд в рамках КРТ

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Жители Нагорного района Москвы проголосовали за переезд в современное жилье по проекту КРТ, здесь реорганизуют участок 2,84 гектара, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«
"Город принял решение о включении в комплексное развитие территории жилой застройки участка площадью 2,84 гектара на Криворожской улице с расположенными там тремя пятиэтажками. Дома №15 и №19 будут расселены по программе реновации", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.
В сообщении отмечается, что третий дом, №17, не вошел в программу реновации, однако большинство жителей проголосовало за его включение в проект КРТ. На основании голосования в городе утвердили проект, теперь жители переедут в современное жилье в пределах своего района.
Сейчас в столице на разных стадиях подготовки и выполнения находятся всего свыше 470 проектов КРТ суммарной площадью более 4,7 тысячи гектаров, добавляется в пресс-релизе.
 
МоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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