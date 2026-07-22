Жители Нагорного района проголосовали за переезд в рамках КРТ

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Жители Нагорного района Москвы проголосовали за переезд в современное жилье по проекту КРТ, здесь реорганизуют участок 2,84 гектара, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«
"Город принял решение о включении в комплексное развитие территории жилой застройки участка площадью 2,84 гектара на Криворожской улице с расположенными там тремя пятиэтажками. Дома №15 и №19 будут расселены по программе реновации", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.
В сообщении отмечается, что третий дом, №17, не вошел в программу реновации, однако большинство жителей проголосовало за его включение в проект КРТ. На основании голосования в городе утвердили проект, теперь жители переедут в современное жилье в пределах своего района.
Сейчас в столице на разных стадиях подготовки и выполнения находятся всего свыше 470 проектов КРТ суммарной площадью более 4,7 тысячи гектаров, добавляется в пресс-релизе.