Режим повышенной готовности из-за паводка ввели в Тюменском округе

С сегодняшнего дня в округе ввели постоянный мониторинг гидрологической обстановки, проверяют готовность экстренных служб. Особое внимание уделят населенным пунктам, расположенным в поймах рек: деревням и селам Речкина, Коняшина, Кулаково, Луговое, Молчанова, Салаирка, Яр, Ембаево, Каскара, Мальково и Чикча.

Режим повышенной готовности из-за паводка уже ввели в некоторых районах Тюмени и Нижнетавдинском округе. Как отметил глава областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Горин, соответствующие меры принимаются во всех муниципалитетах, где есть риски подтопления. На региональном уровне такой необходимости пока нет, но все службы приведены в готовность.