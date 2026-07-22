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Режим повышенной готовности из-за паводка ввели в Тюменском округе - РИА Новости, 22.07.2026
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10:09 22.07.2026 (обновлено: 18:11 22.07.2026)
Режим повышенной готовности из-за паводка ввели в Тюменском округе

В Тюменском округе из-за паводка ввели режим повышенной готовности

© Кадр видео из соцсетейПоследствия паводка в Тюменской области. 22 июля 2026 года
Последствия паводка в Тюменской области. 22 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия паводка в Тюменской области. 22 июля 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюменском округе из-за паводка ввели режим повышенной готовности.
  • Подтопления фиксируются в нескольких населенных пунктах округа из-за дождей, переувлажнения почвы и дополнительного притока воды из соседних регионов.
ТЮМЕНЬ, 22 июл — РИА Новости. В Тюменском округе из-за паводка ввели режим повышенной готовности, сообщил информационный центр областного правительства.
"Локальные подтопления фиксируются в нескольких населенных пунктах округа", — говорится в релизе.
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Причиной подъема воды стали дожди в Тюменской и Свердловской областях, переувлажнение почвы и дополнительный приток из соседних регионов, добавили в информационном центре.
С сегодняшнего дня в округе ввели постоянный мониторинг гидрологической обстановки, проверяют готовность экстренных служб. Особое внимание уделят населенным пунктам, расположенным в поймах рек: деревням и селам Речкина, Коняшина, Кулаково, Луговое, Молчанова, Салаирка, Яр, Ембаево, Каскара, Мальково и Чикча.
Режим повышенной готовности из-за паводка уже ввели в некоторых районах Тюмени и Нижнетавдинском округе. Как отметил глава областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Горин, соответствующие меры принимаются во всех муниципалитетах, где есть риски подтопления. На региональном уровне такой необходимости пока нет, но все службы приведены в готовность.
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