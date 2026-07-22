Россия сократила ввоз парфюма из Европы до минимума с 2022 года

Краткий пересказ от РИА ИИ В мае Россия сократила импорт парфюмерной продукции из стран Евросоюза до минимальной суммы с июня 2022 года — 17,9 миллиона евро.

Наиболее резко Россия сократила закупки парфюма у Нидерландов (в 18 раз в месячном выражении) и у Бельгии (в 6 раз в месячном выражении).

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия в мае сократила импорт парфюмерной продукции из стран Евросоюза до минимальной суммы с 2022 года - 17,9 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

Так, в мае российские компании ввезли духов и туалетной воды из стран ЕС на 17,9 миллиона евро, тогда как в апреле импорт достигал 26 миллионов евро. Сумма закупок упала в 1,5 раза в месячном выражении.

Согласно расчетам, импорт в мае опустился до минимальной суммы с июня 2022 года, когда РФ ввезла парфюма из Европы на 13,4 миллиона евро.

Наиболее резко Россия сократила закупки парфюма у Нидерландов: в 18 раз в месячном выражении, до 45,8 тысячи евро, а также у Бельгии - в 6 раз в месячном выражении, до 233,2 тысячи евро.