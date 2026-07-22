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Россия сократила ввоз парфюма из Европы до минимума с 2022 года - РИА Новости, 22.07.2026
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02:06 22.07.2026 (обновлено: 09:27 22.07.2026)
Россия сократила ввоз парфюма из Европы до минимума с 2022 года

РИА Новости: Россия сократила ввоз парфюма из Европы до минимума с 2022 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка выбирает парфюм
Девушка выбирает парфюм - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка выбирает парфюм. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае Россия сократила импорт парфюмерной продукции из стран Евросоюза до минимальной суммы с июня 2022 года — 17,9 миллиона евро.
  • Наиболее резко Россия сократила закупки парфюма у Нидерландов (в 18 раз в месячном выражении) и у Бельгии (в 6 раз в месячном выражении).
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия в мае сократила импорт парфюмерной продукции из стран Евросоюза до минимальной суммы с 2022 года - 17,9 миллиона евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в мае российские компании ввезли духов и туалетной воды из стран ЕС на 17,9 миллиона евро, тогда как в апреле импорт достигал 26 миллионов евро. Сумма закупок упала в 1,5 раза в месячном выражении.
Согласно расчетам, импорт в мае опустился до минимальной суммы с июня 2022 года, когда РФ ввезла парфюма из Европы на 13,4 миллиона евро.
Наиболее резко Россия сократила закупки парфюма у Нидерландов: в 18 раз в месячном выражении, до 45,8 тысячи евро, а также у Бельгии - в 6 раз в месячном выражении, до 233,2 тысячи евро.
Помимо этого, РФ вдвое в месячном выражении снизила импорт парфюмерии из Италии и Испании - до 3,7 миллиона и 3,5 миллионов евро соответственно.
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