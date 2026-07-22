Памфилова объявила о наборе волонтеров на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Памфилова объявила о старте набора волонтеров на выборы в Госдуму, прием заявок проводится совместно с ассоциацией "Добро.рф".

Волонтерами могут стать граждане старше 18 лет, обладающие активным избирательным правом, но не входящие в состав избирательной комиссии и не выступающие в качестве зарегистрированного кандидата, его доверенного лица или наблюдателя.

Волонтерский корпус формируется в рамках проекта "Волонтеры на выборах", запущенного в 2025 году экосистемой "Добро.рф" и ЦИК РФ на основе соглашения о сотрудничестве.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК объявила о старте набора волонтеров на выборы в Госдуму, прием заявок проводится совместно с ассоциацией "Добро.рф", сообщили в пресс-службе организации.

"Для тысяч волонтеров участие в работе избирательных комиссий станет проявлением их гражданской позиции - помощь может быть самой разной, от информирования о том, куда прийти голосовать, до вызова социального такси маломобильным гражданам или их сопровождения до избирательного участка", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя "Добро.рф" Артема Метелева

Как отметили в "Добро.рф", волонтерами могут стать граждане старше 18 лет, обладающие активным избирательным правом, но не входящие в состав избирательной комиссии, а также не выступающие в качестве зарегистрированного кандидата, его доверенного лица или наблюдателя.

В организации напомнили, что волонтерский корпус формируется в рамках проекта "Волонтеры на выборах", запущенного в 2025 году экосистемой "Добро.рф" и ЦИК РФ на основе соглашения о сотрудничестве. За все время к корпусу присоединились почти 20 тысяч человек.