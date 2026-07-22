Памфилова рассказала о подготовке системы электронного голосования

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России предусмотрела все, чтобы дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в ЕДГ-2026 прошло в штатном режиме, несмотря на экстремальную обстановку, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В единый день голосования, который пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.