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Памфилова рассказала о подготовке системы электронного голосования - РИА Новости, 22.07.2026
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11:59 22.07.2026 (обновлено: 12:01 22.07.2026)
Памфилова рассказала о подготовке системы электронного голосования

Памфилова: ЦИК предусмотрел все, чтобы электронное голосование прошло штатно

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭлектронное голосование
Электронное голосование - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Электронное голосование. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия предусмотрела все необходимое для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в штатном режиме в ЕДГ-2026.
  • ДЭГ в единый день голосования в 2026 году пройдет в 32 регионах РФ, потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей.
  • 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России предусмотрела все, чтобы дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в ЕДГ-2026 прошло в штатном режиме, несмотря на экстремальную обстановку, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Предусмотрели все, что необходимо, для того, чтобы дистанционное электронное голосование прошло в штатном режиме, несмотря на экстремальную обстановку", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
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ДЭГ в единый день голосования в 2026 году пройдет в 32 регионах РФ, потенциально проголосовать на выборах смогут более 48 миллионов избирателей.
В единый день голосования, который пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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