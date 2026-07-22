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Уникальная карточка Овечкина продана за четверть миллиона долларов - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Хоккей
 
20:45 22.07.2026
Уникальная карточка Овечкина продана за четверть миллиона долларов

Карточка Овечкина с автографом продана на аукционе за 256 тысяч долларов

© AP Photo / Nick WassАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Nick Wass
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Карточка российского хоккеиста Александра Овечкина с автографом продана на аукционе Sotheby's за 256 тысяч долларов.
  • Карточка из серии Upper Deck The Cup была выпущена в единственном экземпляре и содержит фрагмент игровой экипировки «Вашингтона» сезона-2024/25.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Выпущенная в единственном экземпляре карточка российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с его автографом продана на аукционе Sotheby’s за 256 тысяч долларов.
Согласно данным на сайте аукционного дома Sotheby’s, карточка из серии Upper Deck The Cup была выпущена в единственном экземпляре. Она содержит фрагмент игровой экипировки "Вашингтона" сезона-2024/25 и автограф хоккеиста. Овечкин также написал на карточке "895, номер один по голам за всю историю НХЛ".
Ранее карточка 2005 года с автографом Овечкина была продана за 381 тысячу долларов на Sotheby’s.
Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет "Вашингтон" с 2005 года. В июле россиянин подписал с "Кэпиталз" новый однолетний контракт. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах.
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ХоккейАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Спорт
 
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