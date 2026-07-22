Уникальная карточка Овечкина продана за четверть миллиона долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ Карточка российского хоккеиста Александра Овечкина с автографом продана на аукционе Sotheby's за 256 тысяч долларов.

Карточка из серии Upper Deck The Cup была выпущена в единственном экземпляре и содержит фрагмент игровой экипировки «Вашингтона» сезона-2024/25.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Выпущенная в единственном экземпляре карточка российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с его автографом продана на аукционе Sotheby’s за 256 тысяч долларов.

Согласно данным на сайте аукционного дома Sotheby’s, карточка из серии Upper Deck The Cup была выпущена в единственном экземпляре. Она содержит фрагмент игровой экипировки "Вашингтона" сезона-2024/25 и автограф хоккеиста. Овечкин также написал на карточке "895, номер один по голам за всю историю НХЛ ".

Ранее карточка 2005 года с автографом Овечкина была продана за 381 тысячу долларов на Sotheby’s.