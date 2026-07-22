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ВС России, готовя освобождение Артельного, входили в него малыми группами - РИА Новости, 22.07.2026
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ВС России, готовя освобождение Артельного, входили в него малыми группами

МО РФ: ВС России, готовя освобождение Артельного, входили в него малыми группами

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские штурмовики освободили населенный пункт Артельное в Харьковской области.
  • Штурмовые группы заходили в Артельное в сумерки малыми группами, их сопровождали операторы беспилотных систем.
  • После зачистки села российские инженерные группы приступили к разминированию местности.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские штурмовики, готовя освобождение Артельного, входили в него в сумерки малыми группами, сообщили в Минобороны России.
В среду российское военное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Артельное в Харьковской области.
"Штурмовые группы заходили в населенный пункт (Артельное - ред.) в сумерки по два-три человека. Каждую группу сопровождали операторы беспилотных систем, указывая места расположения противника", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что закрепившиеся на окраине села российские бойцы передавали координаты огневых позиций ВСУ в населенном пункте, а расчеты артиллерии и ударных БПЛА наносили по ним огневое поражение.
"Выбив основные силы украинский националистов, российские штурмовики зачистили населенный пункт, а инженерные группы приступили к разминированию местности", - сказали в ведомстве.
Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, подчеркнули в Минобороны России.
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