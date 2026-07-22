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ВС России, готовя освобождение Артельного, входили в него малыми группами

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские штурмовики освободили населенный пункт Артельное в Харьковской области.

Штурмовые группы заходили в Артельное в сумерки малыми группами, их сопровождали операторы беспилотных систем.

После зачистки села российские инженерные группы приступили к разминированию местности.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские штурмовики, готовя освобождение Артельного, входили в него в сумерки малыми группами, сообщили в Минобороны России.

В среду российское военное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Артельное в Харьковской области

"Штурмовые группы заходили в населенный пункт (Артельное - ред.) в сумерки по два-три человека. Каждую группу сопровождали операторы беспилотных систем, указывая места расположения противника", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что закрепившиеся на окраине села российские бойцы передавали координаты огневых позиций ВСУ в населенном пункте, а расчеты артиллерии и ударных БПЛА наносили по ним огневое поражение.

"Выбив основные силы украинский националистов, российские штурмовики зачистили населенный пункт, а инженерные группы приступили к разминированию местности", - сказали в ведомстве.