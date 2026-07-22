В РФС рассказали, будут ли женщины-арбитры работать на матчах Кубка России

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"В резервном списке только Вера Опейкина. Мы должны дать шанс женщине-судье, поддержать ее. У нее есть потенциал, я уверен в этом. Она постоянно работает в VAR-центре и будет получать шансы в матчах Кубка России, а также в ФНЛ. Уверен, когда будет шанс, она им воспользуется", - сказал Мажич.