В РФС рассказали, будут ли женщины-арбитры работать на матчах Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитр Вера Опейкина в новом сезоне будет получать назначения на матчи Кубка России и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
- Вера Опейкина — единственный арбитр-женщина в резервном списке для получения назначений на игры Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2026/27.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил РИА Новости, что арбитр Вера Опейкина в новом сезоне будет получать назначения на матчи Кубка России и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Ранее РФС на официальном сайте опубликовал список судей, которые будут работать на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2026/27. Единственным арбитром в резервном списке для получения назначений на игры высшего дивизиона отечественного футбола стала Вера Опейкина.
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"В резервном списке только Вера Опейкина. Мы должны дать шанс женщине-судье, поддержать ее. У нее есть потенциал, я уверен в этом. Она постоянно работает в VAR-центре и будет получать шансы в матчах Кубка России, а также в ФНЛ. Уверен, когда будет шанс, она им воспользуется", - сказал Мажич.
Опейкиной 37 лет. В ее активе 13 матчей Первой лиги, а также шесть игр Кубка России в качестве главного судьи за последние три сезона. Она ни разу не получала назначений арбитром матчей РПЛ, но многократно работала в качестве видеоассистента рефери (VAR).
Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля. Первые матчи пути регионов Кубка России пройдут 28 июля.