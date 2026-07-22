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В Одессе возобновились акции протеста против отставки Федорова - РИА Новости, 22.07.2026
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20:06 22.07.2026
В Одессе возобновились акции протеста против отставки Федорова

В Одессе прошли новые акции протеста против отставки Федорова

© СоцсетиАкция протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины в Одессе
Акция протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины в Одессе - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Соцсети
Акция протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины в Одессе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе возобновился митинг в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова.
  • 16 июля Верховная рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны.
  • Зеленский 22 июля подписал указ о назначении Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины продолжаются в Одессе, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе возобновился митинг в поддержку уволенного министра обороны Федорова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном изданием видео можно заметить, что на акцию протеста вышли несколько десятков человек, они держат в руках картонки с надписями с призывами вернуть Федорова на должность главы минобороны.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
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