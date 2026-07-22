В Одессе возобновились акции протеста против отставки Федорова

На опубликованном изданием видео можно заметить, что на акцию протеста вышли несколько десятков человек, они держат в руках картонки с надписями с призывами вернуть Федорова на должность главы минобороны.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.