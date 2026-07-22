В Одессе возобновились акции протеста против отставки Федорова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе возобновился митинг в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова.
- 16 июля Верховная рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны.
- Зеленский 22 июля подписал указ о назначении Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины продолжаются в Одессе, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе возобновился митинг в поддержку уволенного министра обороны Федорова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном изданием видео можно заметить, что на акцию протеста вышли несколько десятков человек, они держат в руках картонки с надписями с призывами вернуть Федорова на должность главы минобороны.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.