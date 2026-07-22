ВС России поразили места хранения военных грузов в одесском порту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили высокоточным оружием объекты портовой инфраструктуры в Одессе, используемые для разгрузки и хранения военных грузов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в среду днем поразили высокоточным оружием в порту Одессы объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сообщили в Минобороны России.
"Высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения", - говорится в сообщении.