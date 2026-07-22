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ВС России поразили места хранения военных грузов в одесском порту - РИА Новости, 22.07.2026
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17:50 22.07.2026 (обновлено: 17:53 22.07.2026)
ВС России поразили места хранения военных грузов в одесском порту

ВС РФ высокоточным оружием поразили места хранения военных грузов в порту Одессы

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили высокоточным оружием объекты портовой инфраструктуры в Одессе, используемые для разгрузки и хранения военных грузов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России в среду днем поразили высокоточным оружием в порту Одессы объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сообщили в Минобороны России.
В среду в течение дня ВС РФ было продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.
"Высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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