Задержанная во Франции россиянка будет добиваться домашнего ареста

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская активистка Анна Новикова, задержанная во Франции по делу о шпионаже, намерена продолжать бороться за перевод на домашний арест и полное освобождение.

Российское посольство в Париже продолжит оказывать Новикове необходимую поддержку.

ПАРИЖ 22 июл - РИА Новости. Задержанная во Франции по делу о шпионаже российская активистка, основательница НКО SOS Donbass Анна Новикова намерена продолжать бороться за перевод на домашний арест, а также полное освобождение, заявили РИА Новости в российском посольстве в Париже.

Российские дипломаты посетили Новикову в тюрьме Флери-Мерожи в пригороде Парижа . Они отметили, что российское посольство продолжит оказывать активистке всю необходимую поддержку.

« "Анна проявляет выдержку, на условия содержания не жаловалась. Сообщила о намерении продолжать бороться в рамках судебных процедур за изменение меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест и за свое полное освобождение", - сказали в дипмиссии.

В посольстве также выразили уверенность в невиновности активистки.

Ранее суд Парижа вновь отклонил ходатайство россиянки об освобождении под судебный надзор. Как заявлял РИА Новости адвокат россиянки Филипп де Вель, следствие во Франции не располагает конкретными доказательствами преступления по делу Новиковой, которые могли бы оправдать ее содержание под стражей.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".

Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.