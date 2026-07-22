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Задержанная во Франции россиянка будет добиваться домашнего ареста - РИА Новости, 22.07.2026
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17:20 22.07.2026 (обновлено: 20:33 22.07.2026)
Задержанная во Франции россиянка будет добиваться домашнего ареста

РИА Новости: задержанная во Франции Новикова будет добиваться домашнего ареста

© AP Photo / Nicolas GarrigaСотрудник полиции в Париже
Сотрудник полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Nicolas Garriga
Сотрудник полиции в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская активистка Анна Новикова, задержанная во Франции по делу о шпионаже, намерена продолжать бороться за перевод на домашний арест и полное освобождение.
  • Российское посольство в Париже продолжит оказывать Новикове необходимую поддержку.
ПАРИЖ 22 июл - РИА Новости. Задержанная во Франции по делу о шпионаже российская активистка, основательница НКО SOS Donbass Анна Новикова намерена продолжать бороться за перевод на домашний арест, а также полное освобождение, заявили РИА Новости в российском посольстве в Париже.
Российские дипломаты посетили Новикову в тюрьме Флери-Мерожи в пригороде Парижа. Они отметили, что российское посольство продолжит оказывать активистке всю необходимую поддержку.
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"Анна проявляет выдержку, на условия содержания не жаловалась. Сообщила о намерении продолжать бороться в рамках судебных процедур за изменение меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест и за свое полное освобождение", - сказали в дипмиссии.
В посольстве также выразили уверенность в невиновности активистки.
Анна Новикова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Посольство в Париже находится в постоянном контакте с адвокатом Новиковой
17 июля, 17:43
Ранее суд Парижа вновь отклонил ходатайство россиянки об освобождении под судебный надзор. Как заявлял РИА Новости адвокат россиянки Филипп де Вель, следствие во Франции не располагает конкретными доказательствами преступления по делу Новиковой, которые могли бы оправдать ее содержание под стражей.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Новиковой.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Прокуратура Парижа выступила против освобождения россиянки Новиковой
15 июля, 15:59
 
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