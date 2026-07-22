Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Невинномысске на логистическом комплексе произошло возгорание.
- Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил в зоне пожара режим ЧС локального уровня.
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Режим ЧС объявили в зоне пожара на логистическом комплексе на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
В среду Владимиров сообщил о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА, пять человек обратились к медикам.
"В Невинномысске в зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС локального уровня. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.