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Режим ЧС объявили в зоне пожара на логистическом комплексе на Ставрополье - РИА Новости, 22.07.2026
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08:43 22.07.2026 (обновлено: 09:20 22.07.2026)
Режим ЧС объявили в зоне пожара на логистическом комплексе на Ставрополье

В Невинномысске в зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Невинномысске на логистическом комплексе произошло возгорание.
  • Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил в зоне пожара режим ЧС локального уровня.
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Режим ЧС объявили в зоне пожара на логистическом комплексе на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
В среду Владимиров сообщил о пожаре на складском комплексе на окраине Невинномысска вследствие атаки БПЛА, пять человек обратились к медикам.
"В Невинномысске в зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС локального уровня. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНевинномысскВладимир Владимиров
 
 
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