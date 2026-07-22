Навка заявила, что с удовольствием бы поработала с Петросян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Навка выразила желание поработать с Петросян.
- Петросян объявила об уходе из группы тренера Тутберидзе и рассматривает кандидатуры нескольких тренеров для продолжения выступлений.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и продюсер ледовых шоу Татьяна Навка заявила РИА Новости, что с удовольствием бы поработала с трехкратной чемпионкой России Аделией Петросян.
В понедельник Петросян объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к спортсменке, фигуристка не планирует завершать карьеру и рассматривает кандидатуры несколько тренеров для продолжения выступлений.
"Интересна ли работа с Петросян? Я же не тренер. Что касается приглашения ее в шоу, не знаю, закончила она со спортом или нет, но Аделия, безусловно, талантливая и артистичная девочка. Я всегда с удовольствием работаю с молодыми и талантливыми фигуристами", - сказала Навка.
Петросян 19 лет. В феврале она заняла шестое место в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Италии. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.