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Навка заявила, что с удовольствием бы поработала с Петросян - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:22 22.07.2026
Навка заявила, что с удовольствием бы поработала с Петросян

Навка заявила, что с удовольствием бы поработала с Петросян на ледовых шоу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТатьяна Навка
Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Татьяна Навка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Навка выразила желание поработать с Петросян.
  • Петросян объявила об уходе из группы тренера Тутберидзе и рассматривает кандидатуры нескольких тренеров для продолжения выступлений.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и продюсер ледовых шоу Татьяна Навка заявила РИА Новости, что с удовольствием бы поработала с трехкратной чемпионкой России Аделией Петросян.
В понедельник Петросян объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к спортсменке, фигуристка не планирует завершать карьеру и рассматривает кандидатуры несколько тренеров для продолжения выступлений.
"Интересна ли работа с Петросян? Я же не тренер. Что касается приглашения ее в шоу, не знаю, закончила она со спортом или нет, но Аделия, безусловно, талантливая и артистичная девочка. Я всегда с удовольствием работаю с молодыми и талантливыми фигуристами", - сказала Навка.
Петросян 19 лет. В феврале она заняла шестое место в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Италии. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянТатьяна НавкаЭтери Тутберидзе
 
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